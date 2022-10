Conte: “Tottenham per il titolo? In soli 10 mesi non passi dal 10o posto al primo”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester United, Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato così della sconfitta dei suoi e degli obiettivi stagionali: "Ogni volta che giochiamo con squadre top, abbiamo problemi. Contro il Chelsea, loro hanno dominato: con l'Arsenal abbiamo perso. Contro lo United lo stesso: quando il livello è alto, abbiamo difficoltà. Noi in lotta per il titolo? In soli 10 mesi non puoi passare dal decimo posto ad essere una contendente per il titolo, soprattutto se finisci a 20 punti dalla prima nella stagione precedente".