Per l’ex allenatore dell’Inter Conte vacanze e allenamento: “Training day”

L'ex allenatore nerazzurro condivide sui social alcuni momenti della sua giornata con i follower che gli scrivono: "Ci mancherai"

Al momento non ha una panchina. MaAntonio Conte comunque si tiene in forma anche in estate. Si è messo al lavoro sul tapis roulant e ha scritto: "Giornata di lavoro" come didascalia per la foto che ha postato su Instagram. Da lì il mister, anche dopo aver lasciato l'Inter, tiene aggiornati i suoi follower sulle vacanze e le sue attività.