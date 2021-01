Inter, a Udine in campo i titolarissimi. Conte ha un obiettivo e si aspetta una conferma

“Oggi quindi alla Dacia Arena, a meno di sorprese, scenderà in campo la migliore Inter possibile, ovvero quella vista dominare e schiantare la Juventus. La difesa dei titolarissimi non verrà toccata, così come il trio di centrocampo composto da Barella , Brozovic e Vidal . Coppia d’attacco ovviamente formata da Lukaku e Lautaro Martinez , mentre in fascia inizieranno Hakimi e Young . Poi, se la partita si metterà sui binari giusti, arriveranno i cambi per far rifiatare qualcuno in vista del Milan. L’obiettivo di Conte è dare continuità di prestazione e oggi si aspetta una conferma da parte della sua squadra per non vanificare gli ultimi passi fatti in avanti”, si legge su Tuttosport.