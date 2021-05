Giornale – L’Inter attende Conte: nessun piano B. L’incontro slittato può favorire…

Il Giornale spiega la situazione in casa Inter con l'incontro tra il presidente Steven Zhang e l'allenatore Antonio Conte

L' Inter attende la decisione di Antonio Conte . Il tecnico nerazzurro non ha ancora deciso se restare o lasciare dopo due anni e lo scudetto conquistato.

Il Giornale spiega: "La dirigenza nerazzurra spera che il tecnico possa restare e per questo non sta valutando piani B. Conte è la prima scelta per un ciclo vincente, ma serve un incontro chiarificatore con Steven Zhang su progetti e strategie. Paradossalmente il fatto che l’atteso summit slitti potrebbe favorire un avvicinamento tra le parti, a oggi ancora distanti e sulle proprie posizioni".