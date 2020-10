CdS – Conte, sugli arbitri palla alla società. Non si sbaglia a immaginare che…

Dalle parole di Conte anche il discorso arbitri. Ad una domanda sugli errori fatti con l’Inter il tecnico ha risposto di non dover essere lui ad occuparsi della questione. «Non può essere sempre l’allenatore ad esporsi», ha sottolineato. E il CdS scrive a questo proposito: “N on si sbaglia a immaginare che, tra la Pinetina e viale della Liberazione, certe valutazioni non siano state gradite. E, allo stesso modo, non è difficile immaginare che qualche dirigente una chiamata “istituzionale” l’abbia pure fatta“.