Conte vede lo scudetto più vicino: “Ieri lo ha capito perché la sua Inter…”

Con la vittoria di Parma, l'Inter vede ancor più vicino lo scudetto, il sogno d'inizio stagione. Secondo il Corriere dello Sport, ieri lo avrebbe capito anche Antonio Conte. Il motivo? La sua squadra ha definitivamente imparato a vincere anche le partite più 'sporche' come quella del Tardini:

"Conte vede sempre più vicino lo scudetto perché i suoi uomini hanno imparato a conquistare i tre punti anche in partite "sporche" come quella di ieri, dove hanno sofferto prima di affondare il Parma grazie alla prima doppietta nerazzurra di Sanchez. Il cileno, preferito a Martinez, è al terzo centro nelle ultime due giornate e, proprio nel momento più importante della stagione, è diventato un'alternativa importante alla coppia Lukaku-Lautaro. Un'altra buona notizia per l'ex ct".