E se fosse Conte a lasciare l’Inter? CorSport: “Antonio sogna ancora la vendetta”

In casa Inter tiene banco ancora il tema legato al futuro di Antonio Conte: i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsene ma non è detto, almeno secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, che sia proprio il tecnico a lasciare. “Se però Conte riterrà che non ci sono più le condizioni per andare avanti e chiederà di interrompere la sua esperienza nerazzurra come ha fatto nel 2014 con la Juventus, non saranno fatte barricate. In presenza di una sfida professionale ritenuta più affascinante e adatta alle sue ambizioni (guarda sempre all’Inghilterra e sogna di “vendicarsi” sul Chelsea), il tecnico pugliese potrà coglierla e l’Inter si guarderà intorno”, analizza infatti il CorSport.