Inter, c’è “la candidatura prestigiosa”: Conte vuole Kanté. Non è incedibile: i dettagli

Quest’anno l’Inter si è presentata agli appuntamenti critici della stagione sempre in emergenza a centrocampo. Basti pensare alla gara dentro-fuori col Barcellona in Champions League o alle ultime gare giocate in campionato: qualche infortunio ha messo i nerazzurri completamente in emergenza. Ecco perché sarà la mediana che la prossima stagione sarà ritoccata più a fondo. E oggi spunta un nome veramente di livello mondiale, come scrive La Gazzetta dello Sport.

“La mano pesante servirà soprattutto a centrocampo. E nelle chiacchierate dei mesi scorsi tra il club e Conte è emersa una candidatura prestigiosa. N’Golo Kanté non è più un incedibile per il Chelsea. Vuoi per colpa di qualche problema fisico di troppo nell’ultima stagione, vuoi perché il tecnico Lampard pare aver sposato un cambio di filosofia di gioco. Kanté e Conte avevano un rapporto molto stretto al Chelsea. È un nome che l’Inter segue e al quale l’allenatore affiderebbe volentieri il comando delle operazioni, lì in mezzo“, si legge.