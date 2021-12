Conte: “Vieira? Nessuna sorpresa. I centrocampisti hanno…”

L'ex allenatore nerazzurro ha parlato del prossimo collega che sfiderà con il suo Tottenham

Il 26 dicembre il suo Tottenham sfiderà il Crystal Palace di Vieira, ex Inter ed ex Juve come lui. Antonio Contedel suo collega ha parlato in questi termini nella conferenza stampa che precede la partita di Premier League: «Se sono sorpreso del lavoro di Vieira? Non sono sorpreso. Patrick Vieira è stato un centrocampista fantastico e di solito quando sei un centrocampista hai più possibilità di diventare allenatore», ha spiegato il tecnico.