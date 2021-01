Suning vende? Conte: “Noi dobbiamo pensare a dare tutto per l’Inter. Se qualcuno vorrà…”

L’argomento caldo, in casa Inter, resta la possibile cessione della società da parte di Suning. Una situazione che fa discutere anche alla vigilia di una partita importante come quella contro la Roma. In conferenza stampa, dell’argomento ha parlato anche Antonio Conte:

“Le voci fuori dal campo possono influire sul rendimento? Ma guarda, sinceramente preferisco non entrare in questo discorso. Se e quando qualcuno lo vorrà fare, che lo facciano altre persone. Noi dobbiamo pensare solo al campo e dare tutto per l’Inter“.