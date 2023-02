GdS – Conte ha voglia d’Italia: ritorno alla Juventus? Cosa potrebbe succedere

Il focus sull'allenatore ora al Tottenham che potrebbe tornare in Italia: suggestione bianconera ma non solo per lui

Daniele Vitiello

L'obiettivo sembra chiaro. Quanto passerà prima che Antonio Conte lo realizzi, è ancora da capire. L'allenatore ora al Tottenham vuole tornare in Italia in futuro, ma chi potrebbe accoglierlo? La Gazzetta dello Sport fa luce sulla suggestione di un ritorno alla Juventus: "Quella dell’ex capitano nel caso dovrebbe essere una vera e propria scelta di cuore. Tanto a livello economico quanto di obiettivi immediati e potenza di fuoco sul mercato. Una cosa è certa: Antonio che torna a "casa sua" per costruire un nuovo ciclo e riportare la Juve dove l’aveva lasciata nel 2014 è una suggestione affascinante".

Al di là delle difficoltà del club, rimane salda - almeno per il momento - la posizione di Massimiliano Allegri: "In questo momento, al netto della penalizzazione, i bianconeri avrebbero 44 punti. Sarebbero secondi e in piena zona Champions, considerata l’obiettivo prioritario anche dal nuovo presidente, Gianluca Ferrero, e dal suo braccio destro, l’a.d. Maurizio Scanavino. Senza contare la possibilità di alzare ancora due coppe: dall’Europa League (giovedì il ritorno dei playoff con il Nantes dopo l’1-1 di Torino) e in aprile le semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Dovessero sfumare questi titoli, il conto però si farebbe più salato dopo l’eliminazione precoce dai gironi di Champions con cinque sconfitte su sei".