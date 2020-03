EDICOLA CDS – Inter, Conte nel vuoto: scenario surreale. Calcio in chiaro: Governo e FIGC…

“Calcio in chiaro: è scontro”. E’ questo il titolo in copertina sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 7 marzo 2020. Il quotidiano romano commenta così il no alla proposta del ministro Spadafora di mostrare le partite in chiaro: “Governo e Federazione contro Lega e Sky. Il ministro Spadafora chiede di rendere visibili a tutti le partite in tv, ma arriva il no delle societ: ‘Norme e contratti non lo permettono'”, scrive il CorSport che in taglio alto parla di Conte: “Conte nel vuoto. Domani Juve-Inter con il ritorno più atteso e rimandato, quello di Antonio a Torino, in uno scenario surreale che ne cambia contenuti e atmosfera”.