Conferenza Conte, Libero: “Il solito Antonio in versione yoga ma quando si parla di arbitri…”

“È il giorno di Inter-Parma (ore 18, diretta Sky), una partita con una favorita d’obbligo, è evidente, se non fosse che nell’era virus è difficile star lì a farle quote”. Apre così l’articolo di Libero in merito a Inter-Parma, anticipo delle 18 della giornata di campionato. In casa nerazzurra, però, c’è il problema dell’attacco perché Lukaku e Sanchez sono out per infortunio. Per questo si valutano alternative, da Perisic seconda punta fino a Pinamonti “ma con anche la possibilità di variare lo schema in un più “strategico” 3-5-1-1 e infilare Eriksen dietro a Lautaro. Opzione francamente difficile da vedere in campo visto il Conte-pensiero”.

NUOVO CONTE – Il quotidiano, poi, riprende parte della conferenza di Conte, che viene disegnato così: “Insomma, il solito Antonio Conte in versione yoga di questo inizio stagione che, però, torna per un attimo alla vecchia maniera quando si tratta di parlare di arbitri: «Perché non abbiamo mai commentato le decisioni arbitrali? Credo sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune, ma è giusto che il club e i dirigenti eventualmente si facciano sentire, non va bene che ad esporsi sia sempre l’allenatore. Io penso al campo, al resto ci pensa il club, eventualmente a far notare se ci sono stati episodi negativi». Che è un po’ come dire: alzate la voce, ché altrimenti ci fanno la festa. Una visione molto “contiana” delle cose, lui che fin dai tempi della Juventus è sempre stato attento a far valere le sue ragioni anche dal punto di vista mediatico”, l’analisi di Libero.