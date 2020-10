Inter-Parma, Liverani ne convoca 22: due assenti per ripositivizzazione

Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore.

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Fabio Liverani ha convocato per la gara contro l’Inter, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Giuseppe Meazza” e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 22 calciatori:

Portieri: Rinaldi, Sepe, Turk;

Difensori: Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati.

(Fonte: Parmacalcio1913.com)