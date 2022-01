Conti: “Barella? Quando aveva 17 anni notai qualità non comuni. Una volta…”

L'ex giocatore racconta i primi passi mossi dal centrocampista nerazzurro a Cagliari

Dalle pagine di Sport Week, Daniele Conti parla di Nicolò Barella . L'ex giocatore del Cagliari racconta alcuni episodi con il nerazzurro protagonista. "Sin dai primi allenamenti coi ‘grandi’, di lui mi ha colpito la grande professionalità. Aveva appena 16-17 anni, ma notai subito delle qualità non comuni in un giovane di quella età. Sbagliava una giocata? Aveva una voglia incredibile di riconquistare immediatamente il pallone per ripeterla senza paura. Altra qualità: ascoltava ogni consiglio che gli veniva dato, anche fuori dal campo. Un esempio? Un giorno arriva all’allenamento in canottiera".

"Un abbigliamento poco consono, specie per un giovane. ‘Nico, non ti puoi presentare così qui, è anche un discorso di educazione e rispetto nei confronti di tutti’, gli dissi. ‘Resta umile. Metti una maglia normale, quando e se un giorno dimostrerai qualcosa, potrai anche permetterti di arrivare all’allenamento in canottiera’. Dal giorno dopo fece molta più attenzione anche a questi aspetti. Adesso per me potrebbe presentarsi al campo anche in mutande! Nel settore giovanile Nicolò giocava con la mia foto sui parastinchi. Il giorno della partita del mio addio al calcio venne da me e mi disse ‘Dani, questi sono per te’. È un regalo che custodisco gelosamente".