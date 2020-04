Alexis Sanchez non molla un centimetro. Antonio Conte ha fornito ai suoi giocatori un rigoroso programma di allenamento in questo periodo di quarantena e l’attaccante cileno lo sta seguendo alla lettera. E, come dimostrazione di questo, il centravanti dell’Inter ha postato uno scatto ad allenamento finito per confermare il suo grande sforzo per mantenere la forma fisica. Ecco la foto: