Inter, Acerbi: “Le qualità vengono dopo del gruppo. Tutti devono correre. C’è…”

Il calciatore nerazzurro ha commentato la vittoria contro il Napoli di Spalletti soffermandosi sull'importanza della continuità per recuperare il terreno perduto

Eva A. Provenzano

Una vittoria che potrebbe valere tantissimo. L'Interl'ha cercata e ottenuta quella contro il Napoli e dopo l'uno a zero rifilato agli uomini di Spalletti ai microfoni di Skysport ha parlato Francesco Acerbi.

Queste le sue parole: «Siamo stati molto bravi. Siamo stati attenti per 90 min, sapevamo che era da dentro o fuori come in precedenza avevamo detto e abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista dell'attenzione, dell'aggressione. Abbiamo concesso pochi spazi al Napoli e li abbiamo contenuti. Abbiamo così vinto una partita tutt'altro che semplice».

-Potevate andare a meno 11 e invece siete a meno 8. Già prima i tuoi compagni dicevano 'ci crediamo', ora è tutto riaperto?

Noi ci crediamo. Ma dipende tutto da noi. Se poi con il Monza fai una partita non da Inter e perdi punti questa partita non serve a nulla. Ci vuole continuità. Se c'è una speranza di poterci provare oggi abbiamo fatto un passo davanti. Dipenderà poi non solo da noi ma anche dalle squadre che ci sono davanti. E serve autostima.

-Difeso bene, anche a campo aperto: bravi. Non avete mai vinto uno scontro diretto e poi avete vinto con Atalanta e Napoli: partite così aumentano la convinzione?

Ce lo auguriamo, abbiamo giocatori che possono fare la differenza, ma nel calcio le qualità vengono dopo se non c'è gruppo, se non si corre l'un per l'altro, perdi punti e perdi le partite. Abbiamo tutte le possibilità di fare filotto, ma dipende dalla voglia che ci mettiamo, la voglia di essere utili in certe situazioni, anche con squadre non blasonate. Nessuno può permettersi di non correre.

-Preparare queste partite si fa con voglia. Quello che era mancato era l'atteggiamento con le squadre più piccole, lì un metro in meno fa la differenza. Serve questo per attaccare lo scudetto per non inciampicare nei vecchi problemi...

C'è poco da preparare dal punto di vista dell'attenzione e della voglia di superare le avversarie. Serve sempre la stessa voglia che si mette contro le big. Ed è lì che fai i punti e che vinci campionati e trofei. Altrimenti sei altalenante e non puoi essere una grande squadra.

(Fonte: SS24)