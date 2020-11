Champions, Zidane ne convoca 21 per Inter-Real: Benzema assente, c’è Casemiro

Il Real Madrid ha reso nota la lista dei convocati per la partita con l’Inter. Ci sarà Casemiro che ha recuperato dopo un periodo di stop dovuto al coronavirus. Non ha ancora superato il covid Militao. E non ci sarà Benzema che non è riuscito a recuperare dal suo infortunio muscolare. La sua indisponibilità si aggiunge a quella di Sergio Ramos. Questi i 21 convocati per la gara del Meazza:

Portieri : Courtois, Lunin e Altube.

Difensori : Carvajal, R. Varane, Nacho, Marcelo, F. Mendy e Víctor Chust.

Centrocampisti : Kroos, Modrić, Casemiro, Ødegaard e Isco.

Attaccanti : Hazard, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano, Rodrygo e Hugo Duro.