Copa America, il Canada vince e dedica la vittoria a Buchanan: è semifinale con l’Argentina

Il Canada raggiunge l’Argentina in semifinale di Coppa America, battendo il Venezuela ai calci di rigore: vittoria dedicata a Buchanan

Festa Canada ad Arlington. La nazionale di Marsch raggiunge l’Argentina in semifinale di Copa America, battendo il Venezuela ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Successo con dedica per l'interista Tajon Buchanan, infortunatosi proprio in nazionale alla tibia. Ora la semifinale contro Lautaro Martinez e compagni...