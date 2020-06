Inter, continua la preparazione in vista della Samp. Ansa: “Vecino ancora alle prese con…”

Prosegue il lavoro dell’Inter in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, il ‘famoso’ recupero della 25esima giornata di Serie A. L’Ansa fa un punto sulla giornata ad Appiano Gentile e sulla probabile formazione: “I ragazzi di Antonio Conte scenderanno in campo a San Siro domenica sera alle 21.45. La squadra questo pomeriggio ha lavorato in gruppo, eccezion fatta per Vecino, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio. Conte avrà a disposizione de Vrij, Godin e D’Ambrosio. In difesa come terzino sinistro dovrebbe giocare Bastoni. A centrocampo esterni Candreva e Eriksen, in attacco solita coppia Lukaku-Lautaro”.

(Ansa)