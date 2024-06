Le quote della sfida di Coppa America: secondo i bookmaker l'attaccante e capitano dell'Inter andrà in gol

L'Argentina per iniziare a meglio la corsa al bis dopo il titolo del 2021, il Canada per ribaltare un risultato che sembra già scritto. Con queste premesse si apre ad Atlanta – nella notte fra giovedì e venerdì – la Coppa America 2024, ospitata dagli Stati Uniti come l'edizione del 2016. Messi e compagni dovrebbero avere vita facile all'esordio, secondo i bookmaker: la vittoria albiceleste è infatti proposta a 1,30 mentre il colpo canadese vale 10 volte la posta. Il pareggio paga invece 5,50 su Better e 6,25 su 888sport.