Sky – Inter, Ndoye resta nel mirino: Baccin a Colonia per visionarlo dal vivo

Blitz in Germania per Dario Baccin: il dirigente dell'Inter era in missione a Colonia per visionare dal vivo Ndoye

Blitz in Germania per Dario Baccin. Il vice direttore sportivo dell’Inter ha infatti visto dal vivo la sfida tra Scozia e Svizzera per Euro 2024 a Colonia. Come riportato da Sky Sport, il dirigente nerazzurro era in missione per visionare di nuovo dal vivo Dan Ndoye, esterno del Bologna già seguito durante il campionato e monitorato per la corsia destra.