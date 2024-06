Di Marzio: “L’Inter ha messo le mani definitivamente su Martinez: i dettagli”

Josep Martinez è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere è ormai a un passo, per Gianluca Di Marzio di Sky Sport, “l’Inter ha messo le mani definitivamente su Martinez. Nell’operazione, Oristanio andrà in prestito al Genoa oppure a titolo definitivo per 5 milioni. Il quel caso il conguaglio diventerebbe di 10 milioni, la valutazione complessiva è di 15 infatti”, ha spiegato. La valutazione del portiere è di 15 milioni di euro, le parti sono ormai sempre più vicine (qui i dettagli).