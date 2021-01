Coppa Italia, Atalanta-Lazio 3-2: anche la squadra di Gasperini in semifinale

Gol e spettacolo nel quarto di finale di Coppa Italia disputato questa sera a Bergamo tra Atalanta e Lazio. La squadra di Gasperini si è imposta per 3-2 su quella di Simone Inzaghi, raggiungendo la semifinale nella quale affronterà – nell’altro lato del tabellone rispetto all’Inter – la vincente di Napoli-Spezia di domani. In rete per i nerazzurri Djimsiti (7′), prima delle due trasformazioni dei biancocelesti Muriqi e Acerbi. Malinovskyi e Mirancuk hanno rimontato lo svantaggio ed eliminato così gli avversari. Da segnalare anche l’espulsione di Palomino ad inizio ripresa e un rigore parato da Reina a Zapata sul risultato di 3-2.