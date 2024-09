Ha allenato l'Inter nel 2016 e oggi ha parlato della squadra nerazzurra ai microfoni di SportMediaset. Frank de Boer ha parlato in particolare di due olandesi come lui: «Sapevo che Dumfriesaveva qualche problemino con il contratto. A volte gioca, a volte no, a destra si cambiano spesso ma lui è uno che dà sempre il 200%. Uno che vola sempre verso la porta, segna, fa assist e poi torna, è perfetto. Per me De Vrij è il cervello della difesa. Intelligente, leader, persona fantastica. Gli anni passano anche per lui, ma è così maturo che può giocare ancora a livelli altissimi per tanto tempo. Agli Europei tutti immaginavo De Ligt titolare, invece ha sempre giocato lui. È un difensore fantastico. È un leader nato, come Bonucci. Uno di quelli che parla con la squadra e indica la strada».