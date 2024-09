Alessandro Nesta, allenatore del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna è tornato sul contestato fischio dell'arbitro Pairetto in occasione del match pareggiato contro l'Inter, con Pessina fermato a tu per tu con Sommer: "Sull'errore di Paireto mi ero girato un attimo a parlare con il mio staff, mi sono fermato al fallo. Poi ho visto la panchina che si è alzata ma la dinamicità dell'azione non l'avevo vista tutta, dico la verità. Ma anche se l'avessi vista che fai, entri in campo? Già l'anno scorso ho preso due giornate per una cosa del genere. L'arbitro si è reso conto, tutti gli hanno dato addosso, non sarà stata una bella serata neanche per lui. Poteva essere un'opportunità per noi. Peccato, un errore per me grande ma ci sta".