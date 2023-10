Coppa Italia Femminile, Inter ai quarti di finale: Jelcic e Cambiaghi, Lazio ko 0-2

Vittoria meritata e convincente per l’Inter di Rita Guarino, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le nerazzurre vincono a Roma per 2-0 contro la Lazio. Un gol per tempo: nella prima frazione segna Jelcic di testa, mentre nella ripresa è Cambiaghi, sempre grazie a un colpo di testa, a trovare la seconda rete. L’Inter grazie a questa vittoria accede ai quarti di finale dove sfiderà la Fiorentina.

Il primo tempo parte subito con ritmi molto alti. Due conclusioni per parte dopo 5 minuti, ma entrambe non riescono a impensierire i due portieri. Nel primo quarto d’ora le nerazzurre tengono il pallino del gioco, cercando gli spazi giusti, ma la prima vera occasione pericolosa viene creata dalle padroni di casa che ci provano prima con Palombi che trova l'ottima risposta di Cetinja e poi con Moraca che calcia fuori di poco. Due minuti dopo le nerazzurre rispondono con Ajara che di testa non imprime troppa forza, da ottima posizione. Passano cinque minuti e questa volta è Simonetti a provarci con una conclusione a botta sicura, prontamente respinta da Guidi. Il gol che sblocca la gara arriva al 36’ e porta la firma di Jelcic. L’attaccante nerazzurra raccoglie al meglio la parabola su calcio d’angolo di Eckhoff e di testa da pochi centimetri non sbaglia. Un minuto dopo è ancora la numero 99 a rendersi pericolosa con un tiro a giro che finisce questa volta nelle braccia dell’estremo difensore biancoceleste. È l’ultimo squillo prima della fine del primo tempo.