A ritorno, il 24 aprile prossimo, si ripartirà dal vantaggio minimo per la Fiorentina, che proverà a difendere l'1-0 conquistato al Franchi e centrare la finale di Coppa Italia, dove troverà la vincente dell'altra semifinale tra Juventus e Lazio.

