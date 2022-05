COPPA ITALIA – Juventus-Inter, nerazzurri favoriti per i bookmakers: le quote

Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter

Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter . Per i bookmakers i favori del pronostico sono dalla parte dei Campioni d’Italia, con i bianconeri che cercheranno di affidarsi alla tradizione, nettamente più favorevole.

La squadra di Allegri proverà a far valere la tradizione, ma i bookies guardano soprattutto il momento attuale e considerano quella di Inzaghi la favorita. Betclic quota a 1.65 la vittoria del trofeo da parte dell’Inter contro il 2.2 a favore della Juventus. Nerazzurri avvantaggiati anche per il successo al 90’, quindi evitando i supplementari decisivi in Supercoppa: a 2.25, a dispetto del 3.28 per i bianconeri (3.25 per Sisal e Snai).