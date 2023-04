Coppa Italia, Juventus-Inter il 4 aprile su Mediaset: tutto ciò che c’è da sapere

Martedì 4 aprile, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino dalle ore 21.00 andrà in scena il derby d’Italia “Juventus-Inter”

Martedì 4 e mercoledì 5 aprile torna la competizione nazionale con le gare d’andata delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Martedì 4 aprile, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino dalle ore 21.00 andrà in scena il derby d’Italia “Juventus-Inter”. Mercoledì 5 aprile, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Giovanni Zini di Cremona sarà invece la volta di “Cremonese-Fiorentina”.