De Zerbi-Inter, primo contatto. Non solo: “Preallertato un intermediario per…”

Il tecnico ex Sassuolo, oggi al Brighton, è un vero obiettivo in casa Inter per il prossimo anno: i dettagli

Marco Astori

E' ufficialmente cominciato il casting in casa Inter per trovare il successore ideale di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, a meno di clamorosi exploit in Champions League, dovrebbe lasciare Appiano Gentile e lasciar spazio ad un nuovo tecnico. E oltre ad Antonio Conte, il preferito tra i dirigenti è Roberto De Zerbi.

E, come scrive Tuttosport, la società di viale della Liberazione avrebbe già avviato i contatti per arrivare all'allenatore ex Sassuolo oggi al Brighton: "C'è già stato un contatto ed è stato preallertato un intermediario per provare ad abbassare la clausola di rescissione col Brighton (13 milioni)", scrive il quotidiano torinese.