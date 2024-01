Coppa Italia, crescono gli spettatori in tv: Inter-Bologna la gara con più share

“La sfida più vista è stata l’ultima, ovverosia quella che ha visto la Juventus battere per 6-1 la Salernitana all’Allianz Stadium: a casa la gara è stata seguita da 4,28 milioni di spettatori. Guardando allo share, invece, la gara con percentuale di ascolti più alta è stata invece quella tra Inter e Bologna, vinta dai rossoblu di Thiago Motta ai supplementari facendo registrare uno share del 21,2% con 3,94 milioni di spettatori collegati in tv. Terzo gradino del podio invece per Milan-Cagliari, con 3,23 milioni di spettatori e il 16,5% di share”.

Calcio & Finanza aggiunge:

“Guardando ai dati generali, quindi, le otto sfide hanno fatto registrare una media di 2,78 milioni di spettatori, con uno share del 14,5%. Si tratta di numeri in crescita per quanto riguarda gli spettatori (+1,3% rispetto ai 2,75 milioni degli ottavi 2022/23) che hanno toccato il massimo dal 2016/17 (quando per gli ottavi la media fu di 2,83 milioni di spettatori) e in lieve calo per quanto riguarda lo share (-0,3%)”.

