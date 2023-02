Coppa Italia Primavera, quarti di finale: la designazione di Inter-Sampdoria

I nerazzurri di Chivu, reduci dal successo per 2-0 in campionato contro il Torino, affrontano domani i blucerchiati

Reduce dal successo di domenica per 2-0 contro il Torino in campionato, l'Inter Primavera è pronta per tornare in campo in vista dei quarti di finale di Coppa Italia: i nerazzurri di Chivu affrontano domani pomeriggio (calcio di inizio alle ore 14:15) la Sampdoria.