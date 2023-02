Primavera, Inter-Torino 2-0 risultato finale: Esposito-Curatolo, prosegue la risalita

Gran vittoria per l'Inter di Chivu, che batte 2-0 il Torino e prosegue la propria risalita in classifica. Successo di carattere, contro l'ex capolista, al termine di un match dai due volti: soffertissimo nel primo tempo, entusiasmante nella ripresa. Decidono i gol del "solito" Esposito (confermato capitano anche oggi con Fontanarosa in campo) e di Curatolo su calcio di rigore. Chivu presenta una squadra sperimentale, con 4 calciatori offensivi (Carboni, Owusu, Curatolo ed Esposito), ma con Carboni mezz'ala. Una scelta che non porta frutti, con il Torino che domina e sfiora in più occasioni il vantaggio. Il tecnico nerazzurro è bravo e coraggioso a tornare sui suoi passi e ad effettuare ben 3 sostituzioni alla mezz'ora, lasciando il 4-3-3 ma riportando Carboni in attacco. Una mossa che si rivelerà vincente.