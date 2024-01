Coppa Italia Primavera, quarti di finale: la designazione arbitrale di Torino-Inter

I nerazzurri di Chivu, dopo aver aperto il 2024 con un successo per 6-2 in campionato, affrontano i granata

Dopo aver aperto il 2024 con un tennistico successo per 6-2 contro la Lazio, l'Inter Primavera è pronta per tornare in campo: i nerazzurri affrontano mercoledì pomeriggio il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Cosimo Schirinzi di Casarano e Roberto Meraviglia di Pistoia. Calcio di inizio fissato per le ore 16.