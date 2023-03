Coppa Italia, cominciata oggi la vendita dei biglietti per Inter-Juventus

Per la semifinale di ritorno, attualmente prevista per il 26 aprile alle ore 21, sono quattro le fasi di vendita

In poco più di un mese Inter e Juventus si affronteranno tre volte. La prima, in campionato, il 19 marzo. Poi la doppia semifinale di Coppa Italia, in quello che sarà il remake della finale disputata nel maggio 2022 a Roma e vinta dall'Inter.

L'andata della semifinale di Coppa Italia si disputerà a Torino il 4 aprile. La gara di ritorno si giocherà a San Siro, in attesa dell’ufficializzazione della data, attualmente prevista per il 26 aprile alle ore 21.00. Un match che richiederà tutto il sostegno del popolo nerazzurro che in stagione ha sempre riempito San Siro. Sarà un'occasione unica per spingere la squadra di Inzaghi verso la finale di Roma.