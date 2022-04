CorSera – Pagelle Inter: Barella, motore da F1. Brozovic, geometra. Perisic bullo

La squadra nerazzurra si è mostrata in ripresa nel derby con il Milan: le pagelle del quotidiano con i voti più alti

Ancora una volta protagonisti Barella, Brozovic e Perisic. Nel momento no dell'Inter si era notata la stanchezza del primo, l'assenza del croato e la continuità dell'esterno. Anche contro il Milan per loro voti alti che arrivano dalle pagelle del Corriere della Sera.

Sull'italiano e il suo sette si legge: "Nelle vene è tornata a fluire l'elettricità. Viaggia con il piede pigiato sull'acceleratore, come una fionda parte da dietro e finisce davanti, spaccando il centrocampo rossonero. Ha un motore da F1". Su Brozo invece il quotidiano scrive: "7.5. La geometria non è un reato ma una scienza applicata dal croato. Recupera e fa partire, in verticale e sulle fasce: è l'innesco". 7 anche per Ivan: "La fascia è come la terza corsia dell'autostrada e lui la sfanala da bullo. Lo trovi sulla linea a salvare un gol su Kessie e di là a far ballare Calabria".