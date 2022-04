Lautaro Martinez e la gestione ad hoc di Inzaghi: “Stimolato ad arte con una scelta”

Darmian sulla fascia destra dal 1’, Correa e Lautaro Martinez in attacco. Sono state anche queste le scelte vincenti di ieri di Inzaghi

Darmian sulla fascia destra dal 1’, Correa e Lautaro Martinez in attacco. Sono state anche queste le scelte vincenti di ieri di Simone Inzaghi. Ne ha parlato così oggi La Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sulla gestione del Toro: “Simone, anche ieri, ci ha messo del suo, a cominciare dalla gestione di Lautaro: gli ha confermato fiducia nel momento più buio, da Natale a marzo, lo ha stimolato ad arte con la panchina di La Spezia e lo ha presentato nella condizione migliore al momento decisivo. Rigore in Supercoppa, gran gol ad Anfield, doppietta ieri: da bomber di razza, il Toro segna quando più c’è bisogno e quando la palla scotta. Ma Inzaghi ha scelto bene anche con Darmian e Correa, al posto di Dumfries e Dzeko: un assist a testa”, si legge.