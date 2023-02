Calcio, Coppa del Re in esclusiva su Telelombardia. E sarà possibile vederla in tutta Italia

La fase finale della Coppa del Re sarà in esclusiva su Telelombardia. A partire dal grande Clasico tra Real Madrid e Barcellona

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha annunciato che l'emittente ha acquistato in esclusiva i diritti delle fasi finali della Coppa del Re di Spagna.

"Ho il piacere di comunicarvi che Telelombardia e tv collegate hanno acquisito in esclusiva i diritti della fase finale di Coppa del Re. Cinque sfide formidabili (Real-Barca andata e ritorno) da vedere in diretta a partire da mercoledì prossimo", ha annunciato Ravezzani.

Un colpo importante per l'emittente, che potrà mostrare al pubblico italiano partite di livello altissimo. Basti pensare al Clasico tra Real Madrid e Barcellona, che si sfideranno prima a Madrid e poi, nel ritorno, al Camp Nou.

La fase finale della Coppa del Re sarà visibile su tutto il circuito di Qsvs, non solo in Lombardia. Anche sulle emittenti del gruppo nelle altre regioni italiane sarà possibile vedere, quindi, il Clasico e non solo.