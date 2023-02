Xavi: “Non so cosa fare per avere rigore per fallo di mano. Successo anche con l’Inter”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio in Europa League contro il Manchester United, Xavi, tecnico del Barcellona, si è lamentato così per il rigore non fischiato per fallo di mano di Fred: "Ho detto all'arbitro che era rigore. Molto chiaro. È un rigore grosso come una cattedrale. Non era in una posizione naturale, l'arbitro mi ha detto che lo era, ma per me è molto chiaro. Non so cosa fare per avere un rigore per fallo di mano, è successo anche a Milano con l'Inter. E dicono di averlo verificato, mi sembra incredibile".