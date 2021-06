Cordaz torna all’Inter, due i motivi della scelta. E ora Radu…

Il portiere del Crotone tornerà all'Inter 17 anni dopo, sarà il terzo portiere a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione

"La scelta dell’Inter è sia tecnica sia strategica: Cordaz, infatti, ha dimostrato nelle due parentesi in Serie A con il Crotone di essere un portiere affidabile di esperienza e temperamento, perfetto per il ruolo di vice Handanovic qualora l’Inter decidesse di mandare a giocare Radu – appena due presenze in campionato a scudetto conquistato e neanche un minuto in Coppa Italia – o addirittura di monetizzare con la sua cessione, se ci fosse un’offerta congrua al valore del portiere nel giro della nazionale romena. Ipotesi al momento lontana perché dalle parti di Appiano Gentile tutti nutrono grande stima e affetto per Radu, altro talento cresciuto nel vivaio nerazzurro. Infatti, la prospettiva di partenza di Cordaz sarà quella di terzo portiere e la sua presenza in rosa dà la possibilità all’Inter di liberare anche uno slot nella lista Champions, essendo il numero uno del Crotone appunto un prodotto del settore giovanile nerazzurro. Poi si vedrà, in base alla strada che prenderà il mercato e al lavoro sul campo quotidiano. A questo punto sarebbe Filip Stankovic l’indiziato numero uno al trasferimento, per una stagione in prestito per giocare e farsi le ossa, magari di B", spiega Gazzetta.it.