Cds – Inter, dopo Cordaz in arrivo un altro portiere? La situazione di Radu…

L'ex portiere del Crotone torna in nerazzurro dopo 17 anni. Intanto Radu partirà per fare esperienza o cassa

Diciassette anni dopo Alex Cordaz torna all'Inter. Il portiere è atteso a breve a Milano, ma, come riporta il Corriere dello Sport, per oggi non sono previste le sue visite mediche, ma si tratta di una formalità. "In teoria sarà il terzo, dietro Handanovic e un altro estremo difensore che arriverà".