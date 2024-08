L'ex difensore colombiano, 455 presenze e 18 gol in carriera con la maglia nerazzurra, compie oggi 48 anni

Compie oggi 48 anni Ivan Ramiro Cordoba. Grinta, carisma e affidabilità sono state le caratteristiche che hanno contraddistinto i suoi 12 anni con la maglia dell’Inter, nei quali ha collezionato in totale 455 presenze e 18 gol. Il carattere da grande leader e le sue prestazioni lo hanno fatto diventare un beniamino dei tifosi interisti. In nerazzurro ha conquistato 15 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club.