Cordoba: “Inter, la rosa non va smantellata. Dispiace per Conte, su Inzaghi…”

L'ex difensore dell'Inter, ora dirigente del Venezia, ha parlato dello scudetto e anche dell'arrivo in nerazzurro di Simone Inzaghi

"Firmerei immediatamente per una salvezza nostra e un altro scudetto per l'Inter. La sfida di San Siro? Per me sarà emozionante. Saluterò i tifosi che mi hanno supportato per tantissimi anni, questa volta da una situazione diversa, in un altro ruolo e in un'altra squadra. Sarà strano, ma anche bellissimo: queste sono le gioie che solo il calcio sa regalare... Ovviamente, e parlo da dirigente del Venezia, proveremo a metterli in difficoltà".