Inter, senti Cordoba: “Luis Diaz mi piace molto, Munoz interessante. In Italia ecco chi può fare bene”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Caracol, Ivano Ramiro Cordoba ha consigliato l’Inter sul mercato: “Mi piace molto Luis Díaz, sta facendo buone cose al Porto e potrebbe essere questa la tappa intermedia verso una squadra più grande. (…) Dávinson Sánchez e Yerry Mina sono due giocatori che sicuramente potrebbero farlo molto bene in Italia. E Daniel Muñoz del Nacional è un giocatore molto interessante“.

Cordoba ha parlato anche della scelta di molti allenatori di farlo giocatore nel ruolo di difensore centrale nonostante una statura diversa dalla media (173 centimetri): “Sebbene non fosse la mia posizione preferita, ho capito che mi hanno schierato come laterale per poter segnare giocatori veloci”. Il colombiano ha rivelato anche i due compagni di reparto con i quali si è trovato meglio: “Mario Yepes e Walter Samuel. È stato bello giocare con loro“.