Cordoba: “Suning? Voglio il bene dell’Inter. Scudetto? Basta nascondersi”

L'ex difensore dell'Inter e oggi dirigente del Venezia Ivan Cordoba ha fatto il punto sul momento in casa nerazzurra

DIFESA AL TOP - "Skriniar, De Vrij e Bastoni sono tra i top in Europa. Mi soffermo, in particolare, su Milan: ha accusato delle difficoltà, ha saputo reagire e ora lo ritroviamo ad altissimi livelli. Gli faccio i complimenti. E li faccio anche al resto della squadra: vedo compattezza, unità, si attacca e si difende in undici... Così il lavoro per i difensori diventa meno pesante. E in porta c’è sempre Samir…".