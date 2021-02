Suning.com diventa holding a controllo statale? Le aziende coinvolte: a Zhang almeno 2,5 miliardi

Dalla Cina arrivano altre notizie importanti sul futuro di Suning.com che, secondo alcune testate, potrebbe passare a controllo statale

Continuano ad arrivare notizie importanti dalla Cina sul futuro di Suning. Come vi abbiamo scritto, infatti, il gruppo di Nanchino avrebbe messo in vendita il 20-25% delle quote di suning.com (valutate circa 2,5 miliardi di euro). I beneficiari, non esplicitati ma tutti statali, appartengono al settore delle infrastrutture.