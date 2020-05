L’ag. di Corona: “Pronto per il grande salto. In una squadra votata all’attacco…”

Jesus Corona è un centrocampista messicano classe 1993 che ruota in orbita Inter. Questo è quanto scrive il quotidiano Mundo Deportivo riportando le parole del suo agente, rilasciate ad Espn. Qualche giorno fa il procuratore aveva ammesso l’interesse dei nerazzurri:

Matias Bunge ha spiegato: «È pronto per il grande passo e vuole anche avere nuove sfide, anche se oggi si concentra sul Porto e vuole riuscire a vincere di nuovo il titolo». «Penso che per un club votato all’attacco Jesus da ala o attaccante aggiunto possa essere un elemento aggiunto, penso sia molto efficace in questo tipo di situazioni. È tra i primi 10 giocatori europei con il maggior numero di assist e questo non è secondario».

(Fonte: Mundo Deportivo)