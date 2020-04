Coronavirus, Governo in aiuto (anche) del calcio: i dettagli del decreto di liquidità

Anche i club potrebbero beneficiare del nuovo decreto di liquidità del Governo, provvedimento in aiuto delle aziende e non solo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Scrive la Gazzetta dello Sport.

AIUTO – “Il calcio italiano ha fatto in questi giorni diverse richieste, è in attesa di varie risposte – sul fondo salva calcio finanziato con l’1 per cento dei proventi delle scommesse, la cassa integrazione per chi guadagna fino a 50mila euro, la sospensione di un anno del divieto di pubblicità e sponsorizzazioni per le aziende di betting – ma intanto può studiare un’altra possibile forma di aiuto. Il decreto liquidità approvato lunedì sera prevede infatti la possibilità di prestiti per tutte le aziende del Paese. Calcio compreso“.

TASSO – “Il finanziamento, a un tasso molto vicino allo zero (dovrebbe essere dello 0,50 annuo), avrà una durata di sei anni, e non potrà essere superiore al 25 per cento del fatturato 2019 o al doppio dei costi per il personale (…). Il problema, le critiche dell’opposizione insistono su questo, riguarda i tempi di erogazione anche perché prima del via c’è necessità di un semaforo verde dall’Europa trattandosi di aiuti di Stato“.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)