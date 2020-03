Coronavirus, l’elenco dei negozi e delle attività che restano aperte

Questo l’elenco delle attività commerciali che potranno rimanere aperte durante il giorno:

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Prodotti surgelati

Esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Articoli igienico-sanitari

Articoli per l’illuminazione

Giornali, riviste e periodici

Farmacie

Esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Piccoli animali domestici

Materiale per ottica e fotografia

Combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Qualsiasi tipo di prodotto via internet

Qualsiasi tipo di prodotto via televisione

Qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici